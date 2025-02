TIP, Equita conferma Buy e riduce TP: asset non quotati "resilienti"

Equita

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) -ha ridotto aper azione (dai precedenti 12,7 euro, principalmente per la riduzione di valore delle quotate) ilsu(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, confermando la" sul titolo.Il broker ha fato il punto sulle principali partecipazioni non quotate di TIP (Alpitour, Azimut Benetti, Bending Spoons, Beta, Chiorino, Eataly, Joivy, Limonta e Vianova). L'analisi suggerisce che glidi TIP (escludendo ancora l'acquisizione dell'ulteriore partecipazione del 36% in Alpitour da parte di Asset Italia1), corrispondenti a oltre il 40% dell'attivo del gruppo.Equita segnala che la valutazione delle partecipazioni private è rimasta stabile rispetto ai 12 mesi fa, soprattutto grazie a: il target di fatturato cumulato delle aziende private presenti al TIP Day rappresenta un +12% YoY mentre il target di EBITDA cumulato - escludendo Bending Spoons e Joivy, che non hanno fornito indicazioni sull'EBITDA 2024 - è +10% rispetto al 2023. "Si tratta di un risultato notevole e di un chiaro segnale della qualità del portafoglio privato, date le difficili condizioni macroeconomiche affrontate dalla maggior parte delle società nel corso del 2024 (a titolo di confronto, le società italiane sotto la nostra copertura - esclusi i finanziari e le utility - sono attese registrare un calo degli utili del -34% nel 2024)", si legge nella ricerca.Nel complesso, Equita ritiene che il titolo TIP sia ben posizionato per tornare a sovraperformare il mercato nel 2025, dato: il buon potenziale di upside sia per le partecipazioni quotate che per le non quotate; un'esposizione a un portafoglio di "Campioni" resiliente al non facile contesto macroeconomico e guidato da management che intendono cogliere opportunità di crescita esterna, facendo leva su bilanci solidi e valutazioni di M&A meno tirate; unocalcolato al valore di mercato delle quotate, contro una media storica a 5 anni del 20% e 11% rispettivamente.