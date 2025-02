UniCredit, Orcel: non ci sono colloqui attivi con Agricole su BPM ma sono fiducioso

UniCredit

(Teleborsa) - "Siamo. E abbiamo costruito fabbriche prodotti a un livello tale che i ricavi da commissioni saranno in grado di compensare - inizialmente la maggior parte, ma poi più che proporzionalmente - la compressione dell'NII che deriva dai tassi. Lo ha affermato l'amministratore delegato di, in un'intervista a Bloomberg TV."L'investimento in, come ho già detto, è per noi completamente finanziario - ha detto in risposta a una domanda sul tema -. Loro sono un nostro partner da molto tempo, distribuiamo i loro prodotti in diversi mercati, potremo forse distribuire alcuni loro prodotti di asset management"."Ora siamo appena sopra il 5%, onestamente non credo sia molto significativo", ha aggiunto, mentre quando pressato sul fatto che potrebbe rappresentare una leva di negoziazione in una complesso scenario di consolidamento, ha detto: "o un modo per cercare un approccio coordinato su Banco BPM".Su quest'ultimo fronte, ha detto che "a UniCredit. Non c'è praticamente overlap sul network, non ci sono overlap sui clienti e non vediamo alcun problema di concentrazione sul fronte delle PMI; anzi, possiamo offrire più supporto e lì è dove c'è valore". Orcel non si è detto preoccupato sul via libera all'operazione da parte delle autorità: "Se guardi ai numeri in termini di antitrust,. Dal punto di vista dei regolatori, siamo due banche forti, quindi non ci aspettiamo problemi nemmeno qui".del target per essere con te - ha spiegato il banchiere - Dobbiamo lavorare sugli azionisti di Banco BPM per dimostrare il valore differente che porteremmo e perché passare dal possedere un'azione BPM a una nostra può portare ancora più valore".Bisognerà sicuramente convincere Credit Agricole, il principale azionista di Piazza Meda. "Abbiamo una partnership di lunga data conin custodia, nella gestione patrimoniale, in altre aree - ha detto Orcel - Ci conoscono e quindi sono abbastanza fiducioso che alla fine saranno positivi per una transazione, ma dipende da loro". A una domanda se ci sono, ha replicato: "con qualsiasi interazione perché dobbiamo trattare tutti gli azionisti allo stesso modo".