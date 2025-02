Wall Street, nessuno scossone da parole Powell. Attesa per inflazione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo per l'ufficio

energia

materiali

beni di consumo secondari

Intel

Coca Cola

IBM

Apple

Salesforce

Honeywell International

Cisco Systems

Goldman Sachs

Globalfoundries

Intel

Mondelez International

Comcast Corporation

Tesla Motors

Walgreens Boots Alliance

Marriott International

Illumina

(Teleborsa) -, con ilche sale dello 0,28% a 44.594 punti, mentre, al contrario, incolore l', che archivia la seduta a 6.069 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente negativo il(-0,29%); sui livelli della vigilia l'(+0,16%).Nessuno scossone dall'audizione del presidente della Federal Reserveal Banking Committee del Senato. Il numero uno della banca centrale statunitense ha detto che "l'economia è complessivamente forte" e che non bisogna "avere fretta di modificare la nostra posizione politica".In risposta alle domande sui tassi dei mutui che rimangono elevati, Powell ha affermato che non c'era modo di sapere quando questi o altri tassi a lungo termine controllati dal mercato potrebbero diminuire. "Non so quando ciò accadrà", ha affermato, osservando che i, ma anche delle aspettative sull'inflazione futura, sul debito federale degli Stati Uniti e su altri fattori.Mercoledì Powell parlerà di nuovo alla Camera, sempre nell'ambito della sua audizione semestrale, quando saranno anche diffusi i dati suiper il mese di gennaio.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+0,91%),(+0,76%) e(+0,54%). Il settore, con il suo -1,23%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+6,07%),(+4,73%),(+2,18%) e(+2,18%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,86%. Tentenna, che cede lo 0,76%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,60%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,51%.(+6,25%),(+6,07%),(+3,28%) e(+2,20%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,34%. In perdita, che scende del 6,12%. Pesante, che segna una discesa di ben -5,4 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende del 4,11%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,9%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 8,66 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,3%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 221K unità; preced. 219K unità)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,9%).