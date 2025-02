Barclays, utile pre-tasse in aumento del 24% nel 2024. Sulla buona strada per target 2026

Barclays

(Teleborsa) -, colosso bancario britannico, ha registrato nel 2024 undi 8.108 milioni di sterline (leggermente al di sopra delle previsioni degli analisti di 8,07 miliardi e ben sopra i 6.557 milioni del 2023),del 10,5% (2023: 9,0%) eddi 36,0 penny (2023: 27,7 penny). Ildi 26,8 miliardi di sterline è aumentato del 6% anno su anno e del 4% anno su anno escludendo l'impatto netto di 0,3 miliardi di sterline dell'attività inorganica.di Gruppo escludendo IB e sede centrale di 11,2 miliardi di sterline di cui NII di Barclays UK era di 6,5 miliardi di sterline."Nel 2024 abbiamo, offrendo ai nostri clienti e ai nostri clienti, con un miglioramento delle prestazioni operative e finanziarie guidato dall'esecuzione disciplinata del piano triennale - ha commentato il- Ciò ha prodotto un RoTE di gruppo del 10,5% per l'anno e 3,0 miliardi di sterline di distribuzioni di capitale, incluso il riacquisto di 1,0 miliardi di sterline annunciato oggi. L'utile prima delle imposte è aumentato del 24% a 8,1 miliardi di sterline, l'utile per azione (EPS) è aumentato di 8,3 penny su base annua a 36,0 penny e il valore patrimoniale netto tangibile (TNAV) per azione è aumentato di 26 penny a 357 penny. Il nostro rapporto Common Equity Tier 1 (CET1) del 13,6% sostiene il nostro, con un aumento progressivo nel 2025 rispetto al 2024"."La nostra nuova guidance per Il 2025, incluso un RoTE di Gruppo di circa l'11%, rappresenta un, incluso un RoTE di Gruppo superiore al 12% - ha aggiunto - Abbiamo anche annunciato una concessione di azioni per i nostri colleghi per allineare ulteriormente il loro lavoro con gli interessi degli azionisti e consentire loro di beneficiare in modo tangibile dei progressi e del successo dell'azienda".