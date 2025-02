Fastweb, ricavi 2024 salgono a 2,8 miliardi di euro. EBITDA +1%

Swisscom

(Teleborsa) -, società del Gruppoe uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, ha chiuso ilcona 2.809 milioni di euro (+7% rispetto al 31 dicembre 2023). L'complessivo si attesta a 882 milioni di euro (+1% rispetto allo stesso periodo del 2023) mentre l'EBITDA inclusivo dei costi di locazione (EBITDAaL) raggiunge quota 832 milioni di euro (+2% rispetto al 31 dicembre 2023). L'(calcolato come EBITDAaL - Capex adjusted) si attesta a 204 milioni di euro. Includendo i costi straordinari relativi al processo di integrazione con Vodafone Italia, al 31 dicembre 2024 l'EBITDAaL si attesta a 656 milioni di euro e l'OpFCF (EBITDAaL- Capex) a 28 milioni di euro.Al 31 dicembre 2024 la società ha acquisitonei segmenti dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale, pari ad un incremento del 9% del totale della base clienti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La base clienti del mercato fisso (retail e wholesale) è cresciuta del 6% a 3,4 milioni di clienti.A fine 2024 Fastweb raggiunge il 94% delle famiglie e delle imprese sul territorio nazionale con, di cui ben il 45% (+9 p.p. rispetto a fine 2023) beneficia di collegamenti ultraveloci in fibra in modalità Fiber to the Home (FTTH). I clienti che al 31 dicembre 2024 hanno sottoscritto connessioni ultraveloci sono pari a 2,3 milioni. Circa il 91% della base clienti (+2 p.p. rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso), usufruisce di connessioni a banda ultralarga con velocità comprese tra 100 Mbps e i 2,5 Gigabit al secondo.Anche nel 2024 cresce a doppia cifra il. Al 31 dicembre le SIM attive sono 3,9 milioni in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2023. La percentuale di clienti "convergenti" che adottano servizi mobili assieme a quelli fissi a fine 2024 si attesta al 44% (+2 p.p. rispetto all'anno precedente) della customer base. Al 31 dicembre 2024 i ricavi del segmento Consumer raggiungono quota 1.170 milioni di euro (+1% rispetto a fine 2023).Continua a registrare ottime performance anche ilche chiude l'anno con ricavi a quota 390 milioni di euro, in aumento del 16% rispetto al 31 dicembre 2023. In dodici mesi il numero di linee a banda ultralarga fornite agli altri operatori nazionali balza a quota 905.000, segnando un aumento di ben il 40%. In progressione anche la, con ricavi in aumento a 1.249 milioni di euro (+10% rispetto al pari periodo del 2023).