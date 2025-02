Gefran, nel 2024 stabili i ricavi e utili in leggero calo

Gefran

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali, ha registrato nel 2024pari, in linea con quelli del 2023 (132,8 milioni), registrando un decremento dello 0,1% (era il -4,2% nel primo semestre).L'azienda ha specificato che "al netto dell’effetto negativo portato dalla, i ricavi progressivi dell’esercizio sarebbero superiori al dato dell’esercizio precedente dello 0,4%".Nel 2024 laè stata complessivamente più alta rispetto al dato del 2023 (+8,5%), come risultato di un aumento della raccolta ordini per il business sensori (+10,8%), più contenuto, seppur ampiamente positivo, per il business dei componenti per l’automazione (+4,5%).Il(EBITDA) al 31 dicembre 2024 è positivo per 23,1 milioni di Euro (24,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2023) e corrisponde al 17,4% dei ricavi (mentre al 31 dicembre 2023 era pari al 18,2% dei ricavi), in diminuzione rispetto all’esercizio precedente di 1,1 milione di Euro.Laal 31 dicembre 2024, è positiva e pari a 34,2 milioni di Euro, mentre il dato di fine 2023 era positivo per 22,7 milioni di Euro. È composta da disponibilità finanziarie a breve termine pari a 53,3 milioni di Euro e da indebitamento a medio/lungo termine per 19,1 milioni di Euro.