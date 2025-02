Listini europei in rialzo, a Milano guidano Campari e Stellantis

Campari

(Teleborsa) -. Giornata rialzista anche per Piazza Affari.A Milano guidano le performance di, mentre in rosso risultano tutte le protagoniste del risiko che ha caratterizzato il settore bancario negli ultimi mesi: spicca tra questi titoli la perdita superiore al 2% diSul, sono stati pubblicati i dati sulla produzione industriale in Europa che conferma la situazione di difficoltà che sta affrontando il settore manifatturiero dell'Eurozona.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,26%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,46%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 70,33 dollari per barile, con un calo dell'1,45%.In forte calo lo, che raggiunge +108 punti base (-16 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,51%.decolla, con un importante progresso dell'1,55%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,66%, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,38%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,66% a 37.777 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 40.069 punti.Buona la prestazione del(+1%); sulla stessa linea, in rialzo il(+0,8%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 5,82%.Svettache segna un importante progresso del 4,58%.Buona performance per, che cresce del 2,89%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,80%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,41%.scende dell'1,55%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,49%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,42%.di Milano,(+8,47%),(+6,61%),(+5,30%) e(+3,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,54%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,33%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,02%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,88%.