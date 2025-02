Mamacrowd: raccolta 2024 a 41 milioni euro, forte sostegno a Startup e PMI

Gruppo Azimut

(Teleborsa) -, piattaforma italiana di proprietà delspecializzata in, ha chiuso il 2024 cn una(31,9 milioni di euro da Startup e PMI e 9 milioni di euro dall’immobiliare) attraversoche hanno coinvolto quasi cinquemila investitori e hanno sostenuto numerose startup e PMI nel reperimento di capitale."Nel 2025 abbiamoper le aziende che vogliono avviare la loro attività e raccogliere capitale, partendo da strumenti come ilfino alla generazione di una", ha spiegato, aggiungendo "il nostro obiettivo è supportare startup e PMI nella costruzione di una strategia di funding solida e scalabile. Dalla raccolta con investitori privati fino all’accesso al mercato pubblico, semplifichiamo ogni fase del processo".Nello specifico, nel 2024nel segmentoper una raccolta complessiva diche secondo i dati di Crowdfundingbuzz rappresenterebbero una quota del 63% del mercato. Il 2024 ha visto un crescente interesse anche versosocietà di scopo per l'acquisizione della maggioranza di un importante gruppo nel settore del marketing digitale, promossa da I-RFK che ha raccolto 3,1 milioni di euro e ha visto la partecipazione del fondo AZIMUT ELTIF - Venture Capital ALIcrowd III;una biotech company che crea nuovi farmaci personalizzati in base al DNA per la cura di malattie rare che ha raccolto 1,6 milioni di euro da circa 500 investitori in un round pre-quotazione su EuroNext Parigi.