Recordati, nel 2024 crescita in doppia cifra per ricavi ed Ebitda

Recordati

(Teleborsa) -nel 2024 ha registratopari a(+12,4%), una 865,8 milioni (+12,5%) e unrettificato a 568,9 milioni (+8,4%). Ilrisulta pari a 535,1 milioni, in rialzo di 79,1 milioni rispetto all'esercizio precedente, il debito netto a 2,15 miliardi, di poco inferiore a 2,4x.Per il 2025 la multinazionale della farmaceutica che fa parte del FTSE MIB ha previsto per l'ricavi netti in crescita e compresi tra 2,6-2,67 miliardi, un Ebitda compreso tra 970 milioni e 1 miliardo e un utile netto rettificato tra 640 e 670 milioni. Gli obiettivi di vendite (peak year sales) sono rivisti al rialzo per i principali prodotti del segmento Rare Diseases."Il 2024 è stato un anno di eccezionale crescita e progressi per il Gruppo – ha commentato, Amministratore Delegato di Recordati –. Abbiamo raggiunto risultati in linea con la parte alta della guidance aggiornata grazie alle solide performance di entrambi i segmenti e alla nostra solita disciplina finanziaria. Per Isturisa, abbiamo presentato negli Stati Uniti la New Drug Application integrativa (sNDA– supplemental New Drug Application) per l’estensione dell’indicazione del prodotto per la sindrome di Cushing e ricevuto l’approvazione in Cina. Abbiamo inoltre portato a termine con successo l’acquisizione di, che dimostra ulteriormente le nostre robuste capacità in ambito M&A".“Nell’ iniziare a preparare l’aggiornamento del nostro piano a medio termine, è chiaro che i nostri prodotti principali nel segmentosono al di sopra delle aspettative. Siamo lieti di annunciare un aumento degli obiettivi di vendite (peak year sales) per questi motori di crescita, con l’opportunità di più che raddoppiare le vendite attuali, grazie a robuste dinamiche di mercato sottostanti e a un’esecuzione mirata. Questo ci posiziona bene per un altro anno eccellente nel 2025 e oltre", ha aggiunto.