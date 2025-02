Seduta debole a Wall Street dopo inflazione sopra le attese

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche lascia sul parterre lo 0,50%; sulla stessa linea, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 6.052 punti. Sulla parità il(+0,12%); come pure, senza direzione l'(-0,1%). I principali indici recuperano comunque nel corso della seduta dai minimi di apertura, dopo il dato sull'inflazione statunitense che a gennaio è salita più del previsto, diminuendo così le probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed.Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, i(-2,69%),(-0,68%) e(-0,58%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+7,20%),(+3,22%),(+1,83%) e(+1,64%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,81%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,21%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,65%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,61%.(+8,60%),(+7,46%),(+7,20%) e(+4,46%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,28%. In apnea, che arretra del 4,04%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,67%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,59%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,3%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 217K unità; preced. 219K unità)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,9%)14:30: Prezzi export, mensile (preced. 0,3%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0%; preced. 0,4%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,1%).