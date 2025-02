Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16% sul, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 6.075 punti. Guadagni frazionali per il(+0,55%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'(+0,46%).Gli investitori hanno digerito la doccia fredda dell’che ha accelerato al 3% alimentando i timori di un ulteriore rinvio del prossimo taglio deida parte dellatraendo fiducia dai colloqui tra il presidente americanoe il suo omologo russo Vladimir Putin, che hanno alimentato le prospettive di una fine della guerra in Ucraina.Sul fronte macroeconomico, isono aumentati, a gennaio, più delle attese degli analisti, mentre le richieste per i sussidi alla disoccupazione sono scesi più del previsto.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,01%),(+0,83%) e(+0,71%).Al top tra i(+9,69%),(+1,76%),(+1,74%) e(+1,19%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,17%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,86%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,58%.Al top tra i, si posizionano(+9,69%),(+9,38%),(+4,29%) e(+3,50%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -33,64%.Scende, con un ribasso del 9,25%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,43%.