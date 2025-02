TIM, Labriola: remunerazione market friendly, incasso canone innescherà le risparmio

TIM

azioni risparmio

(Teleborsa) - Per quanto riguarda il ritorno alla remunerazione degli azionisti di, "quello che è importante è il ritorno a essere una società normale e solida, e quindi in questo senso il ripristino della remunerazione è un'importante pietra miliare. Il". Lo ha affermato l', rispondendo alle domande degli analisti durante la presentazione dell' aggiornamento del piano "L'esatta, ma qualunque cosa faremo sarà market friendly e dipenderà dalla situazione e dai prezzi a quel momento. Vogliamo fare una giusta capital allocation".Pressato dagli analisti sui diritti superiori che lepossono avere, ha spiegato: "Prevediamo a livello della SpA che il profitto 2025 sarà pressoché nullo, mentre nel 2026 sarà più alto, quindi. Ma vogliamo anche migrare la capital structure e quindi proporremo all'assemblea straordinaria di ridurre il capitale sociale per ricostituire le riserve distribuibili"."Oggi non abbiamo riserve per alcuna distribuzione, quindi dobbiamo fare questi passi - ha aggiunto il CFO Adrian Calaza -".Sulla distribuzione dei dividendi pesa anche il rimborso da 1 miliardo per il canone del 1998, su cui la Corte d'Appello ha dato ragione a TIM. Il governo ha però ricorso in Cassazione e la sentenza non è attesa prima del 2026. "Quando ci sarà una transazione definitiva, sia tramite la Cassazione che con un accordo, l'", ha sottolineato l'AD, il quale però crede che sia prematuro soffermarsi su tutti in dettagli, perché decideremo al momento giusto e faremo qualcosa di market friendly".