Gota (Intesa Sanpaolo): AI nel nostro mondo è strumento per fare efficienza

(Teleborsa) - "Parliamo sempre di intelligenza artificiale e stiamo lavorando sull'use case, ma. Cioè non è qualcosa che innova dal punto di vista di nuovo business o nuove soluzioni, ma è uno strumento per fare meglio e più velocemente le cose che già oggi facciamo". Lo ha affermato, Responsabile Divisione Asset Managemente Amministratore Delegato Eurizon Capital SGR, al 31° congresso degli operatori dei mercati finanziari, organizzato a Torino da Assiom Forex."Dal punto di vista trasformazione digitale più ampia, siamo arrivati a esplorare alcune applicazioni dell'intelligenza artificiale attraverso un percorso che non è cominciato 15 anni fa, ma è abbastanza recente, quindi va tutto molto veloce, però è importante dire cheche sono altrettanto importanti", ha affermato."Molto importante - ha sostenuto Gota - è l', ovvero per noi la decisione di investimento, andare a mercato, il sistema di risk management che ci sta dietro, alimentari i motori di consulenza che ha la nostra rete distributiva, con una coerenza e un'immediatezza che effettivamente prima era era sconosciuta".