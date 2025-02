Terra dei Fuochi, Pichetto pensa a nomina Commissario

(Teleborsa) - Ilannuncia la possibile nomina di un, in seguito alla. La Corte - ha ricordato il Ministro - ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 2 della Convenzione (diritto alla vita) per lanell’adozione di misure risolutive al fenomeno dell’inquinamento del territorio della "Terra dei fuochi", prima dell’adozione del Decreto-Legge 136 del 2013, considerato la prima risposta su scala nazionale al fenomeno dell’inquinamento del territorio della Terra dei Fuochi”. ., sono state messe in campo unache hanno cercato di raggiungere gli obiettivi di risanamento ambientale e di tutela della salute dei cittadini", ha spiegato il titolare del MASE in un'audizione presso la Commissione sulle Ecomafie, riconoscendo che ", ed è evidente chedi risanamento con maggiore rapidità".Per questo motivo, il Ministroo comunque di un organismo unico, unaformata da sindaci, Regione e provincie coinvolte, che possa imprimere una accelerazione alla soluzione del problema, snellendo le competenze in campo ecoinvolti.Entrando nello specifico del problema delle o, Pichetto ha ricordato che l’area della “Terra dei Fuochi” non è identificata quale Sito di Interesse Nazionale (SIN) e che, pertanto, la competenza per la procedura di bonifica non è attribuita al Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica, ma alla Regione Campania. Per questo morivoè quello di addivenire rapidamente ad una positiva conclusione delladell’area vasta di Giugliano, al fine die anche alle richieste della stessa Corte europea.In merito aile strutture competenti del Ministero hanno gestito le procedure didelle risorse residue presenti nella contabilità speciale del commissario delegato De Biase, incaricato nel 2010 di provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano e dei Laghetti di Castelvolturno, dopo l’approvazione di uno specifico piano di interventi proposto dalla stessa regione avvenuta nel 2021."Il quadro delle attività appena descritte e le altre poste in essere dalle autorità locali e nazionali non hanno evitato un- ha ammesso il Ministro - "lanell’azione delle autorità preposte,sono elementi che lasciano supporre che le autorità italiane non abbiano agito con la diligenza richiesta dalla gravità della situazione e non abbiano dimostrato di aver fatto tutto ciò che poteva essere richiesto per proteggere le vite dei ricorrenti".L’Italia è stata condannata ad adottare, senza indugio e comunquedalla data in cui la sentenza diventerà definitiva,dell’inquinamento in questione, in linea con le raccomandazioni delineate dalla stessa sentenza, ossia: l’adozione di una strategia globale che unisca le misure esistenti e quelle prospettate; l’adozione di un meccanismo di monitoraggio indipendente; la creazione di una Piattaforma di informazione pubblica.Le azioni che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica porrà nei prossimi mesi saranno improntate ad uno spiccato spirito di collaborazione istituzionale, fermo restando le specifiche competenze di ciascun attore istituzionale", ha concluso Pichetto.