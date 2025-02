Avvera (Gruppo Credem), nel 2024 utile netto a 22,3 milioni di euro (+78% a/a)

Gruppo Credem

(Teleborsa) -, società delspecializzata nele nellaguidata dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale, ha chiuso il 2024 con unpari a(+78% a/a), un ammontare complessivo deiche ha raggiunto quota(+5% a/a) ed icollocati che si sono attestati a 42 milioni di euro (+25% a/a). Anche il costo del credito presenta un posizionamento particolarmente distintivo attestandosi a 0,56%, in riduzione rispetto al 2023 (-20 bps). Tali risultati sono il frutto di una solida strategia improntata al consolidamento degli stock dei prodotti di erogazione e un importante recupero di redditività, anche al netto del costo del credito, a cui si associa il contributo dell'attività di intermediazione dei mutui.Più in dettaglio, la produzione complessiva deidell’anno si attesta a 312 milioni di euro erogati (+66% a/a). In questo contesto, uno dei pilastri della strategia di Avvera, è rappresentato daglicon banche partner per la distribuzione dei prestiti personali della società. Tale segmento ha registrato un incremento dei volumi del 68% rispetto al 2023. Ai 400 sportelli di Credem Banca che offrono i prestiti personali di Avvera si aggiungono altre 12 partnership con banche (Banca del Piemonte, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Cassa di Risparmio di Savigliano, Banca di Cambiano e, con accordi sottoscritti nel 2024, Banca Popolare di Fondi, Banca Popolare di Sicilia, Banca Popolare di Cortona e Banca Popolare di Lajatico), che consentono di aggiungere quasi 270 ulteriori sportelli bancari impegnati nella distribuzione dei prestiti personali di Avvera.Nell’esercizio 2024 iraggiungono un valore intermediato pari a 732 milioni di euro di nuove operazioni (-7% a/a), portando l'intermediato medio per singolo agente a 3 milioni di euro. Nello stesso periodo sono stati reclutati 26 nuovi professionisti specializzati in tale segmento che portano a 243 il totale degli agenti attivi in tutta Italia.Il canale dedicato airaggiunge circa 659 milioni di euro di finanziamenti erogati (+6 % a/a) grazie a 30 agenti in struttura, a cui si aggiungono circa 81 collaboratori, con importanti investimenti nell’evoluzione digitale dei processi di credito, permettendo di incrementare la quota di mercato, pari al 7,8% del valore delle operazioni del comparto italiano credito al consumo automotive (+0,2% a/a). Il canale dedicato ai finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio e della pensione, che conta una rete specializzata di 320 tra agenti e collaboratori presenti su tutto il territorio nazionale, ha registrato 472 milioni di euro di montante, in linea rispetto all’anno precedente, mantenendo la quota di mercato pari al 5,1%.La Società, inoltre, nel corso dell'anno, ha introdotto sul mercato e ampliato l'offerta del suo nuovo, Splittypay by Avvera. Il prodotto, realizzato per la vendita in-store e e-commerce e inserito in una più ampia strategia di creazione di un “life time value” tramite attività di upselling e cross-selling, ha l’obiettivo di sostenere la crescita della customer base dei clienti, concentrandosi sullo sviluppo del segmento della dilazione dei pagamenti e dei prestiti finalizzati.L’di Avvera è cresciuto ulteriormente nel corso del 2024, facendo salire il numero di persone impiegate a 167 (+2% a/a) dimostrando la volontà della società di investire nel capitale umano.Laha rappresentato un pilastro strategico per Avvera nel corso del 2024, orientando l’azienda verso un modello operativo sempre più agile, sicuro e incentrato all’innovazione. E’ stato sviluppato un importante progetto di migrazione delle risorse informatiche in una struttura “cloud” con impatti positivi sull’operatività dell’azienda e sull’esperienza degli utenti. A partire da dicembre, tutti i clienti Avvera possono accedere alla nuova area riservata, progettata per offrire massima chiarezza e trasparenza nella gestione dei propri finanziamenti. Attraverso questa piattaforma è possibile consultare in qualsiasi momento lo stato delle pratiche, scaricare i documenti, aggiornare i dati personali e gestire le proprie preferenze. Inoltre, i clienti potranno richiedere nuovi prodotti o contattare direttamente un esperto Avvera per una consulenza personalizzata, rendendo l’esperienza ancora più semplice e immediata. La società ha investito inoltre nel potenziamento del proprio sistema di gestione delle interazioni con i clienti (CRM - Customer Relationship Management), sfruttando la nuova infrastruttura dati per affinare la segmentazione della clientela e personalizzare in modo ancora più efficace le strategie di engagement. L’integrazione avanzata di strumenti di analytics e intelligenza artificiale ha permesso di ottimizzare le interazioni, anticipando le esigenze dei clienti."I risultati conseguiti nell’esercizio 2024 rappresentano una testimonianza concreta della solidità e della visione strategica di Avvera”, ha dichiarato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Avvera. “In un contesto di mercato caratterizzato da sfide e incertezze, la nostra capacità di affrontare con determinazione i cambiamenti ci ha permesso di accrescere ulteriormente il nostro ruolo di attore di riferimento nel settore del credito al consumo. La qualità delleregistrate dai nostri prodotti, non solo in termini di volumi ma anche con un focus attento sulla redditività, conferma la validità e la resilienza del nostro modello di business. Grazie a una strategia orientata all’innovazione, alla sostenibilità e alla centralità delle persone”, ha proseguito Montanari, “Avvera guarda con fiducia al futuro, pronta ad affrontare le nuove sfide del mercato e a rafforzare il proprio posizionamento di eccellenza nel panorama finanziario italiano. Il percorso intrapreso in ambito di trasformazione digitale e innovazione tecnologica, unito alla scelta di presidiare segmenti strategici come quello della dilazione di pagamento, rappresenta un segnale tangibile della nostra volontà di raggiungere una posizione di rilievo nel mercato del credito al consumo. Continueremo a investire per evolvere le nostre soluzioni, con un'attenzione costante alle esigenze e alla soddisfazione dei nostri clienti", ha concluso Montanari.