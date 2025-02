BFF Bank, accordo con Sella SGR per servizio Transfer Agent dei Fondi OICVM

BFF Bank , maggiore operatore di finanza specializzato in Italia e leader nei securities services e nei servizi di pagamento, è stata selezionata per il servizio di Transfer Agent da Sella SGR, società di gestione del risparmio del gruppo Sella tra le prime in Italia ad aver offerto ai risparmiatori i Fondi d'investimento.



Il nuovo accordo, spiega una nota, riguarda la gestione amministrativa dei partecipanti dei fondi OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) della società di gestione. BFF consolida così il suo rapporto con Sella SGR, già avviato per i servizi di banca depositaria e fund accounting.



Enrico Tadiotto, VP Transaction Services di BFF Banking Group, ha dichiarato: “La scelta di Sella SGR, con cui lavoriamo già da anni, è una prova ulteriore di fiducia di cui siamo onorati. Estendere questa collaborazione anche all’importante e delicato servizio di transfer agent è una conferma della capacità di BFF di offrire una value proposition completa nei propri mercati di riferimento”.



“L’ampliamento della collaborazione con BFF Bank rappresenta un passo significativo per garantire ai nostri clienti processi sempre più fluidi ed efficienti. Affidarsi ad un partner consolidato per il servizio di transfer agent ci consente di ottimizzare la gestione amministrativa dei fondi, rafforzando ulteriormente l’affidabilità e la qualità operativa della nostra offerta”, ha dichiarato Mario Romano, Amministratore Delegato di Sella SGR.

(Teleborsa) -