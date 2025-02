BFF Bank, Giuseppe Sica nominato CFO

BFF Bank

(Teleborsa) -, al fine di rafforzare la propria struttura manageriale in vista delle opportunità delineate nel piano strategico, e a completamento della revisione organizzativa annunciata il 10 febbraio, annuncia un'ulteriore importante revisione della propria organizzazione, con l’ingresso a decorrere dal 25 febbraio, di Giuseppe Sica nel Gruppo, per assumere il ruolo di Vice President, Finance & Administration (CFO), andando a sostituire Piergiorgio Bicci, che è stato recentemente nominato Vice President, Head of Countries.Con il suo bagaglio di competenze e la sua comprovata esperienza, Sica apporterà un contributo significativo alla crescita e allo sviluppo di BFF.L’efficacia della nomina riferita alla posizione di CFO, spiega una nota, e` subordinata al buon esito delle verifiche che la Banca d’Italia e` tenuta ad effettuare, ai sensi della normativa fit & proper.