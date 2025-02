BPM, Castagna: da UniCredit "accuse pericolose" per influenzare voto azionisti

UniCredit

Anima

Banco BPM

(Teleborsa) - "" chesta "degli azionisti nell'assemblea" sull'acquisizione di. Lo ha affermato l'amministratore delegato di, in un'intervista a Bloomberg TV, rispondendo al comunicato di Unicredit secondo cui un rialzo dell'offerta su Anima da parte di Banco BPM "potrebbe determinare la risoluzione o l'inefficacia dell'offerta" di Unicredit su Banco BPM stessa.Orcel "sta facendo il suo gioco ed è bravo a farlo - ha detto Castagna - sta mettendo pressione sul nostro titolo in favore del suo titolo. Ma"."Abbiamo- ha detto Castagna nel corso dell'intervista - Completeremo la nostra fabbrica prodotto per avere una banca che non dipende dalla volatilità dei tassi di interesse, ma da forti ricavi derivanti dalle commissioni. Questa è l'unica risposta che posso dare a chi vuole comprare la nostra banca non pagando il giusto prezzo".