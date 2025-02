Conafi risponde a CONSOB: nessuna alternativa a delisting tramite trasformazione in Srl

Conafi

(Teleborsa) -, holding quotata su Euronext Milan e attiva nell'intermediazione finanziaria e negli NPL, ha pubblicato una serie diall' annuncio di delisting tramite trasformazione da società per azioni in società a responsabilità limitata, su. Sostanzialmente, la società ha ritenuto questa strada l'unica percorribile.In relazione alla, sulla base delle analisi condotte con il supporto di KPMG, la stessa è stata(compresi gli azionisti di minoranza) e gli stakeholder della società rispetto all'operazione di trasformazione. La liquidazione, tenuto conto dei tempi necessari per il relativo svolgimento e della sostanziale illiquidità della partecipazione detenuta in, comporterebbe infatti un insieme di conseguenze economiche e operative che si rifletterebbero negativamente su tutti gli stakeholder, con particolare riferimento agli azionisti, ai dipendenti e al mercato.Con riferimento allaa terzi, nonostante i tentativi effettuati, anche con il coinvolgimento di appositi advisor,all'acquisizione di una partecipazione di controllo in Conafi.Con riguardo all'alla promozione della stessa. Sulla base di quanto emerso dalle analisi effettuate, attualmente il mercato attribuisce a Conafi un valore significativamente superiore a quello che sarebbe il suo valore effettivo, ove calcolato sulla base del metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa di perdita futuri emergenti dal Piano; in ragione di ciò, se anche fosse stato individuato un potenziale offerente, non sembra possibile immaginare che lo stesso avrebbe promosso un'offerta a un prezzo che non presentasse uno sconto rispetto all'effettivo valore di mercato di Conafi.In aggiunta, è stata esaminata l'offerta pubblica di acquisto promossa dalla società sulle proprie azioni; tuttavia, lae, conseguentemente, non le è consentito procedere all'acquisto di azioni proprie tramite un'offerta pubblica di acquisto.In relazione all'ipotesi dia consentirne l'esecuzione, tenuto conto della non agevole identificazione dell'interesse sociale al compimento dell'operazione (nel caso di fusione nel socio di controllo Nusia S.p.A.) e dell'interesse per i soci di ISCC alla relativa realizzazione (nel caso di fusione nella controllata ISCC).