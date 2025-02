Giovani commercialisti, il corto circuito di "Napoli Obiettivo Valore”

(Teleborsa) - "Il Senato ha approvato un emendamento al decreto "Milleproroghe” introducendo una norma ad hoc per consentire alle società di scopo di emettere gli atti di accertamento e di riscossione anche se non risultano iscritte all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446/1997. La soluzione adottata con il testo appena approvato non fa altro che confermare, quindi, l'illegittimità degli atti emessi dalla società dicostituita ex art. 184 del D. Lgs. n. 50/2016 da Municipia, aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Napoli per l'affidamento in concessione della progettazione realizzazione e gestione di un'infrastruttura tecnologica per l'ente e la cittadinanza e dei servizi di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie". Lo affermano"Va segnalato che il 22 gennaio scorso si è già svolta l'udienza della Suprema Corte a Sezioni Unite chiamata a pronunciarsi proprio in merito alla legittimità degli atti emessi da ‘Napoli Obiettivo Valore srl' dopo un rinvio pregiudiziale deciso dalla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli con ordinanza n. 330609/2024 del 23 maggio 2024. A questo punto c'è da chiedersi – aggiungono– viviamo ancora in uno Stato di diritto? Dov'è finita la parità delle parti nel processo? Per quale motivo il legislatore è intervenuto nel processo dinanzi le Sezioni Unite con una norma di intervento volontario a favore di una delle parti? Quale sarebbe il contrasto giurisprudenziale che nel caso in questione legittimerebbe questa papabile norma interpretativa? Per colmare il deficit strutturale nella riscossione dei tributi del Comune di Napoli è necessario un sistema più efficiente ed efficace basato sul senso di responsabilità dei cittadini ma tutto questo di certo non potrà trovare risposta in uno Stato dove ormai e purtroppo il rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente, improntato al principio della collaborazione e della buona fede sancito dallo Statuto dei diritti del contribuente (art. 10, comma 1, della L. n. 212/2000), viene costantemente mortificato. Perché una cosa è certa: i numeri del ‘non riscosso' a Napoli sono troppo alti ma questi non possono essere colmati dall'incompetenza a danno dei cittadini. L'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli ritiene che sia davvero arrivato il momento delle assunzioni di responsabilità”.