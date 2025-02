Internazionalizzazione imprese, siglato accordo tra Simest e Unione Industriali Torino

(Teleborsa) - SIMEST, la Società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e Unione Industriali Torino, l'associazione territoriale aderente a Confindustria, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa volto a favorire la crescita del settore produttivo locale sui mercati esteri. L'accordo, firmato dall'e dal, dà avvio a una collaborazione strutturata finalizzata a rafforzare le opportunità di internazionalizzazione per le imprese del territorio.In particolare, la firma prevede la promozione verso le imprese degli strumenti finanziari e operativi gestiti da SIMEST, l'organizzazione di incontri periodici di formazione e l'istituzione di un referente SIMEST dedicato per garantire un flusso costante di informazioni e aggiornamenti sulle iniziative a supporto delle aziende.L'accordo favorirà, inoltre, la realizzazione die consentirà a SIMEST di affiancare Unione Industriali Torino nell'organizzazione di missioni all'estero con la partecipazione di imprese del territorio, con l'obiettivo di facilitare l'accesso a mercati ad alto potenziale di sviluppo.Tra le iniziative previste figurano anche l'attivazione di unper il confronto con le imprese associate e specifici percorsi di formazione e aggiornamento sui nuovi strumenti messi a disposizione da SIMEST."L'intesa con Unione Industriali Torino – ha dichiarato– rappresenta un tassello strategico nel nostro impegno a sostegno delle imprese italiane, con sempre maggiore prossimità ed attenzione alla specificità dei settori industriali. Grazie a questa collaborazione, intendiamo ampliare il nostro supporto alle aziende del territorio, con un'attenzione particolare alle PMI, attraverso soluzioni di finanza agevolata, prestiti partecipativi e consulenza strategica all' internazionalizzazione e alla sostenibilità di impatto. Inoltre, vogliamo incentivare e promuovere lo sviluppo di progetti di filiera in cooperazione con i "Campioni dell'export” per sostenere anche le aziende più piccole della loro filiera, così da coinvolgere un numero sempre più ampio di imprese nel processo di internazionalizzazione. Si tratta di un'iniziativa importante per la competitività del Made in Italy sui mercati globali, resa possibile anche grazie alla sinergia istituzionale tra SIMEST, società del gruppo CDP e Unione Industriali Torino, entrambe impegnate nella crescita e nell'innovazione del sistema produttivo del territorio"."Questo protocollo d'intesa con Simest rappresenta un'importante opportunità per le imprese torinesi, che sanno da sempre cogliere le occasioni legate allo sviluppo delle loro attività con visione internazionale – ha dichiarato–. Arricchire ulteriormente le nostre iniziative per l'export con quelle di Simest e con in desk dedicato che svilupperemo, mette, quindi, a fattor comune un prezioso capitale di conoscenza con ricadute che potranno essere durature a sostegno del nostro sistema produttivo e del nostro territorio in un'ottica di crescita dell'intero Paese".