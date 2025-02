Piazza Affari in rialzo con banche e assicurazioni. Cauta l'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. L'indice Stoxx Europe 600 ha concluso venerdì l'ottava settimana consecutiva con un guadagno, la serie più lunga in quasi un anno, e mostra da inizio 2025 un rialzo di quasi il 9%, pari a quasi quanto in tutto il 2024.per la festività del Presidents' Day. Non ci sono importanti risultati trimestrali o dati macroeconomici programmati per oggi.Oggi, i leuropea indipendentemente dall'impegno degli Stati Uniti, su come sostenere l'Ucraina e rafforzare la posizione dell'Europa per negoziare. Si tratta di una risposta all'apertura dei colloqui di pace con la Russia da parte del presidente Donald Trump, che ha limitato il coinvolgimento europeo nei negoziati.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,048. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,68%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,23%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +110 punti base, con ilche si posiziona al 3,57%. Il, titolo di stato destinato solo ai risparmiatori individuali, nominale a tasso fisso con durata 8 anni, una struttura a tassi crescenti (rispettivamente 2,80% per i primi quattro anni e 3,60% per gli ultimi quattro) e una distribuzione trimestrale delle cedole. Rispetto alle precedenti emissioni, manca il premio fedeltà ma viene aggiunta un'opzione di rimborso anticipato alla pari allo scadere del 4° anno, riservata solo a chi acquista il titolo in collocamento. Il rendimento medio è pari circa a 3,20%, a fronte di un tasso sul titolo di riferimento a 8 anni del 3,27% alla chiusura di venerdì 14 febbraio.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,31%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità., ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,82%, a 38.290 punti, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,79%. Sui livelli della vigilia il(+0,18%); in lieve ribasso il(-0,42%).di Milano, troviamo(+4,04%),(+3,94%),(+2,78%) e(+2,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,12%. Calo deciso per, che segna un -1,81%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,64%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,20%.del FTSE MidCap,(+7,03%),(+4,32%),(+3,87%) e(+2,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,28%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,24%. Tentenna, che cede l'1,06%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,93%.