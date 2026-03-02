Europa e Milano in netto ribasso con crisi in Medio Oriente

Eni

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse europee, che accusano perdite consistenti e risentono pesantemente dell'inasprirsi del conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Volano, invece, i beni rifugio e i prezzi dell'energia che sostengono sul listino milanese titoli come. Bene anche il settore difesa con. Seduta in deciso calo per il comparto automotive in seguito al conflitto in Iran, conin coda al Ftse Mib. A pesare spiega Equita è l'impatto sulla fiducia dei consumatori e quindi sulla propensione all'acquisto, mentre sui volumi le ricadute sono contenute visto che il Medio Oriente incide per il 2% circa delle vendite globali.Lieve calo dell', che scende a quota 1,172. Deciso balzo in alto dell'(+2,2%), che raggiunge 5.393,9 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+8,42%), che raggiunge 72,67 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +64 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,33%.in apnea, che arretra del 2,20%,scende dell'1,11%, e tonfo di, che mostra una caduta dell'1,95%.A Milano, forte calo del(-1,89%), che ha toccato 46.316 punti; sulla stessa linea, ilcrolla dell'1,89%, scendendo fino a 48.967 punti.Pessimo il(-1,77%); come pure, in rosso il(-1,35%).di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento del 3,51%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,49%.In luce, con un ampio progresso dell'1,83%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,56%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,37%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,00%.Scende, con un ribasso del 3,88%.Crolla, con una flessione del 3,81%.Tra i(+1,70%),(+1,13%),(+0,95%) e(+0,94%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,08%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,95%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,10%.Calo deciso per, che segna un -3,48%.Tra i dati01:30: PMI manifatturiero (atteso 52,8 punti; preced. 51,5 punti)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0%; preced. 1,2%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,3%)10:00: PMI manifatturiero (atteso 50,8 punti; preced. 49,5 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 51,2 punti; preced. 52,4 punti).