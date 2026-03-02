Europa e Milano in netto ribasso con crisi in Medio Oriente

(Teleborsa) - Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari
, al pari delle principali Borse europee, che accusano perdite consistenti e risentono pesantemente dell'inasprirsi del conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Volano, invece, i beni rifugio e i prezzi dell'energia che sostengono sul listino milanese titoli come Eni
. Bene anche il settore difesa con Leonardo
. Seduta in deciso calo per il comparto automotive in seguito al conflitto in Iran, con Stellantis
in coda al Ftse Mib. A pesare spiega Equita è l'impatto sulla fiducia dei consumatori e quindi sulla propensione all'acquisto, mentre sui volumi le ricadute sono contenute visto che il Medio Oriente incide per il 2% circa delle vendite globali.
Lieve calo dell'euro / dollaro USA
, che scende a quota 1,172. Deciso balzo in alto dell'oro
(+2,2%), che raggiunge 5.393,9 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+8,42%), che raggiunge 72,67 dollari per barile.
Sale lo spread
, attestandosi a +64 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,33%. Tra i mercati del Vecchio Continente
in apnea Francoforte
, che arretra del 2,20%, Londra
scende dell'1,11%, e tonfo di Parigi
, che mostra una caduta dell'1,95%.
A Milano, forte calo del FTSE MIB
(-1,89%), che ha toccato 46.316 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
crolla dell'1,89%, scendendo fino a 48.967 punti.
Pessimo il FTSE Italia Mid Cap
(-1,77%); come pure, in rosso il FTSE Italia Star
(-1,35%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, ben impostata ENI
, che mostra un incremento del 3,51%.
Tonica Leonardo
che evidenzia un bel vantaggio del 3,49%.
In luce Italgas
, con un ampio progresso dell'1,83%.
Andamento positivo per Tenaris
, che avanza di un discreto +1,56%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Stellantis
, che prosegue le contrattazioni a -5,37%.
Lettera su BPER Banca
, che registra un importante calo del 4,00%.
Scende Unipol
, con un ribasso del 3,88%.
Crolla Brunello Cucinelli
, con una flessione del 3,81%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Avio
(+1,70%), Rai Way
(+1,13%), Philogen
(+0,95%) e Anima Holding
(+0,94%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su BFF Bank
, che prosegue le contrattazioni a -6,08%.
Vendite a piene mani su Sanlorenzo
, che soffre un decremento del 4,95%.
Pessima performance per Maire
, che registra un ribasso del 4,10%.
Calo deciso per Ferragamo
, che segna un -3,48%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
: Lunedì 02/03/2026
01:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 52,8 punti; preced. 51,5 punti)
08:00 Germania
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0%; preced. 1,2%)
08:00 Germania
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,3%)
10:00 Unione Europea
: PMI manifatturiero (atteso 50,8 punti; preced. 49,5 punti)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 51,2 punti; preced. 52,4 punti).