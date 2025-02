Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Leonardo

Unipol

BPER

Prysmian

Interpump

Moncler

Amplifon

Inwit

Juventus

Fincantieri

Banco di Desio e della Brianza

Pharmanutra

MFE A

MFE B

Tamburi

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata Piazza Affari, grazie all'andamento sostenuto delle banche e di altre Blue-Chips. A dominare il Listino di Milano è il consistente rialzo di Leonardo, dopo l'apertura della UE all'esclusione delle spese per la difesa nell'ambito del patto di stabilità. In luce le TLC, dopo l'ingresso di Poste nel capitale di TIM, e le banche, sempre al centro del risiko bancario.Wall Street è rimasta chiusa per l'Anniversario della nascita di George Washington.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,048. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.896,9 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,58%.In salita lo, che arriva a quota +114 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,54%.avanza dell'1,26%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,41%, e piatta, che tiene la parità. Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 38.328 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,88% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 40.627 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta del 17/02/2025 risulta essere stato pari a 3,13 miliardi di euro, in deciso ribasso (-19,01%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,86 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,6 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,94 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+8,14%),(+4,23%),(+3,41%) e(+3,14%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,14%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,55%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,23%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,4%.Al Top tra le azioni italiane a(+9,52%),(+6,64%),(+4,05%) e(+3,65%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,26%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,30%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,97%.