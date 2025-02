TimeFlow, round da 4 milioni di euro. Punta su estero e nuove funzionalità AI

Azimut

(Teleborsa) -, società italiana che ha sviluppato una soluzione che automatizza ed efficienta la gestione della workforce e l'approvvigionamento di risorse nella supply chain IT, ha chiuso unIl round, finanziato in parte dall'Unione europea - Next Generation EU, è stato sostenuto da uncome Vertis SGR, tramite il fondo "Vertis Venture 6 Digital Sud",, tramite i veicoli AZIMUT ELTIF Venture Capital ALIcrowd III e fondi della strategia Azimut Venture Capital Digitech Europe e X-Equity, che si avvalgono entrambi del supporto strategico di FNDX. Inoltre, CDP Venture Capital SGR (Fondo Rilancio Startup), Growth Engine e Duccio Vitali hanno convertito in equity 625 mila euro di strumenti convertibili sottoscritti in precedenza.Fondata nel 2020 da Lorenzo Danese insieme a Iacopo Albanese, Gianmarco Ferrante e Federico Patrioli, TimeFlow è oggi una delle più innovative aziende italiane nel settore del Workforce & Vendor Management, con sedi a Milano e Lecce, unanel 2024.Nel, TimeFlow ha registrato una crescita significativa, constimati in 1,5 milioni di euro (+50% rispetto al 2023) e un CAGR (2022-2024) di circa il 190%. Le aziende utilizzatrici della piattaforma sono oltre 1.500 (+60% rispetto al 2023). L'azienda punta a consolidare la sua presenza nei mercati strategici, come Regno Unito, Germania e Francia, con l'obiettivo di raggiungere 90 milioni di fatturato entro il 2027."Questa importante raccolta di capitale segna un traguardo fondamentale per TimeFlow e una forte conferma della fiducia degli investitori nel nostro modello innovativo - afferma il- Siamo entusiasti di accelerare il nostro piano di crescita e di continuare a offrire soluzioni che digitalizzino il sourcing e la gestione della workforce ottimizzando risorse, riducendo i tempi di ricerca e valorizzando i talenti".