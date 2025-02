UK, l'acquisizione di CTD Tiles da parte di Topps Tiles preoccupa l'Antitrust

Topps Tiles

(Teleborsa) - La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito, ovvero l'antitrust britannico, ha scoperto che l'potrebbe ridurre le offerte competitive e la scelta di prodotti per clienti e aziende in alcune parti dell'Inghilterra e della Scozia.è il più grande rivenditore specializzato di piastrelle nel Regno Unito. Prima di entrare in amministrazione controllata nell'agosto 2024, CTD era il secondo più grande rivenditore specializzato di piastrelle nel Regno Unito. Come parte dell'accordo, Topps Tiles ha acquisito, nonché infrastrutture di supporto come scorte e tutta la proprietà intellettuale correlata per CTD Tiles, CTD Architectural e CTD Housebuilders.Dopo aver esaminato l'accordo, inclusi documenti interni e prove da parte di clienti e concorrenti, la CMA ha concluso che nella maggior parte delle aree ci sono sufficienti concorrenti rimanenti, ma che"Dopo aver esaminato le prove, siamo preoccupati che l'acquisto di CTD Tiles da parte di Topps Tiles possa ridurre la concorrenza a Dorking, Edimburgo, Inverness e Aberdeen - ha detto, direttore esecutivo per le fusioni presso la CMA - Questa perdita di concorrenza potrebbe portare a peggiori accordi e servizi in quelle aree. Che tu stia ristrutturando la tua casa o un'azienda che fornisce servizi di ristrutturazione, la fusione potrebbe rendere tali progetti più costosi. Topps Tiles ha ora l', altrimenti questo caso procederà a un'indagine più approfondita".