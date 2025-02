BCE, Cipollone: necessario equilibrare politica bilancio con decisioni tassi

(Teleborsa) -futurae garantire che queste compensino adeguatamente la stretta indotta dalla riduzione quantitativa. E' quanto affermato dal membro del Comitato esecutivoin occasione di un evento in webcast organizzato da MNI - Market News International."Mentreverso il livello di neutralità - ha osservato il banchiere - dobbiamo ricordarci del fatto che abbiamoche lavorano in direzioni opposte"."L’esperienza maturata finora dalla BCE con ledimostra la loro importanza sia per l’orientamento della politica monetaria che per la trasmissione della nostra politica monetaria all’economia reale. Sono una", ha spiegato Cipollone, aggiungendo "sebbene irestino il nostroper aggiustare l’orientamento della politica monetaria, dovremmo anchenell’influenzare le condizioni finanziarie, sia attraverso la curva dei rendimenti che attraverso il canale dei prestiti bancari".Cipollone ha poi confermato chee che e ultime proiezioni confermano chedi medio termine. La BCE - ha ribadito il banchiere - èattorno al suo obiettivo "in maniera sostenibile" e per raggiungere questo obiettivo i membri del Board sono "attenti alle informazioni che arrivano in considerazione dell’incertezza prevalente sul contesto economico" e "continuano a prendere".Parlando della sgenerale, Cipollone ha cnfermaot che la crescita della Zona Euro ", soprattutto nel breve termine" e che i".