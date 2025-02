Drivesec ottiene 3 milioni di euro per la cybersecurity IoT con BEI, LIFTT e Levante Capital

(Teleborsa) -, società da 100 milioni nata dalla partnership tra lae il venture capital, ehanno finalizzato unsocietà con sede a Torino, che sviluppa soluzioni in ambitoper il mondo dell’Internet of Things (IoT).Il capitale raccolto sarà finalizzato alla crescita del team, composto ad oggi da 16 professionisti con elevate competenze tecniche, attraverso l’ampliamento del team commerciale. Il finanziamento garantirà, infatti, loelaborate da Drivesec sia nel contesto italiano sia in quello internazionale, con particolare attenzione ai mercati del Nord America e dell’Asia.Le soluzioni elaborate da Drivesec, in grado di testare la vulnerabilità dei prodotti da attacchi informatici, sono applicate in molteplici settori: dall’- in piena ottemperanza dello standard ISO 21434 – in cui annovera fra i clienti costruttori sia nel settore del lusso che dei veicoli commerciali, all’ambito dei(e.g. lavatrici, lavastoviglie e frigoriferi) sino a quelloIl mercato della cybersecurity dell’Internet of Things (IoT) ha mostrato un forte incremento della domanda di servizi di validazione e la conseguente necessità di tool automatici. Ad oggi, infatti, la validazione della sicurezza dei prodotti viene svolta attraverso "" (PT) eseguiti nella fase finale del design e subito prima dell’avvio produttivo, ossia prima dell’immissione del prodotto sul mercato. Tali test vengono compiuti da specialisti che necessitano accesso fisico ai sistemi da verificare.Drivesec, risponde a tali esigenze in una duplice modalità: da un lato fornisce una, permettendo così un efficientamento delle risorse fisiche in termini di tempo e costi. Dall’altro hache garantiscono ai team di prodotto la possibilità di un self assessment ed una self certification della sicurezza dei prodotti sviluppati, potendo così anticipare i risultati dei penetration test nelle fasi preliminari del testing dei prodotti.Drivesec ha sviluppato, infatti,, uno strumento rivoluzionario che trasforma i test di cybersecurity consentendo attività di validazione remote e automatizzate. Questa piattaforma. Facilitando l'accesso remoto per gli esperti di sicurezza e automatizzando le procedure di test, Weseth® garantisce che i produttori possano mantenere un alto standard di sicurezza riducendo la necessità di risorse fisiche.ha affermato: "Siamo orgogliosi di poter supportare Drivesec, come avvenuto con il nostro primo investimento nel 2021, rinnovando la nostra fiducia nelle sue soluzioni innovative in ambito di cybersecurity. Inoltre, si apre con questo round la, nata dalla partnership con la Banca europea per gli investimenti, che ci permetterà di avere un impatto ancora più significativo sull’economia reale attraverso la valorizzazione delle potenzialità delle eccellenze del territorio, come Drivesec.", ha commentato: "Siamo entusiasti di vedere LIFTT EuroInvest completare il suo primo investimento, un traguardo significativo che conferma l’importanza di sostenere l’ecosistema dell’innovazione in Italia. Attraverso la nostra partnership con LIFTT, vogliamo promuovere la crescita di startup ad alto potenziale tecnologico e digitale, con l’obiettivo di stimolare la competitività e la trasformazione digitale del Paese."ha dichiarato: "Il mondo della cybersecurity è in continua evoluzione, sia dal punto di vista dei regolamenti che da quello degli attacchi, diventa quindi sempre più critico che i produttori di dispositivi IoT (inclusi i veicoli) dispongano di tools automatici affidabili e robusti che consentano di verificare la postura di sicurezza dei loro prodotti. La piattaforma che stiamo sviluppando e commercializzando con l’aiuto dei nostri partner, LIFTT, LIFTT EuroInvest e Levante Capital, risponde in modo completo a questa necessita. Il round di investimento sarà cruciale per".ha affermato: "Drivesec è un'azienda ad altissimo potenziale, guidata da un team eccezionale, con una chiara visione nell’accelerare il concetto di "security-by-design", ovvero sicurezza nativa integrata fin dalla progettazione, oggi più che mai indispensabile. Oltre a migliorare il. Vediamo in Drivesec il potenziale per diventare una piattaforma globale leader nella sicurezza industriale. Come Levante, siamo già al lavoro con il team per accelerarne la crescita, capitalizzando sulle opportunità offerte dai mercati asiatici".