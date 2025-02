Haiki+, Haiki Cobat acquisisce quota di maggioranza di RaeeMan

Haiki+

(Teleborsa) -, società attiva nel business dell’Ambiente e dell’Economia Circolare, annuncia che nella giornata di ieri, 17 febbraio 2025, è stato finalizzato da parte della controllata Haiki Cobat – società benefit - l’acquisto della quota di maggioranza della società RaeeMan (Target), società che opera nel campo della raccolta, recupero e trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (“RAEE”), avendo maturato negli anni specifiche competenze nel recupero di talune categorie di RAEE, nonché di singole componenti ottenute dalla dismissione dei RAEE stessi quali: batterie al litio, pile alcaline e pannelli fotovoltaici.La Target opera, inoltre, più in generale nel settore della raccolta, trasporto, deposito temporaneo, recupero e trattamento dei rifiuti, con l’intento di estrarne il maggior valore possibile.Ad oggi, l’impianto della Target, sito a Sale (AL), in funzione dell’AIA recentemente soggetta a positivo riesame da parte della provincia di Alessandria, risulta uno dei soli due impianti in Italia per il riciclo delle pile alcaline, nonché il primo a poter lavorare meccanicamente qualsiasi batteria al litio, proveniente sia dal settore automotive che diverso.L’operazione, si legge in una nota, prevede che Haiki Cobat acquisisca da parte degli attuali soci Marco Cristian Manfron, Riccardo Manfron e Roberto Manfron (collettivamente i “Venditori”) unadel capitale sociale della Target a fronte di un prezzo pari ad Euro 3 milioni di cui il 50% da liquidarsi in denaro entro la Data di Esecuzione (prevista entro il 31 marzo 2025 e non più soggetta ad alcuna condizione sospensiva) ed il restante 50%, sempre in denaro, entro sei mesi dalla Data di Esecuzione. L’Operazione prevede inoltre un earn-out a favore dei venditori nel caso in cui la Target consuntivi negli anni 2025, 2026 e 2027 unsuperiore ad Euro 1,5 milioni. I Venditori hanno rilasciato ad Haiki Cobat un set completo di dichiarazioni e garanzie. I dati economici preliminari al 31 dicembre 2024 della Target riportano un fatturato annuo di circa Euro 4,4 milioni ed un EBITDA preliminare di circa Euro 0,8 milioni, con debito bancario limitato ad Euro 0,3 milioni. Haiki verso una nuova dimensione nel settore dell’economia circolare” ha dichiarato Nicola Colucci, Vicepresidente di Haiki."A partire dalla riorganizzazione del gruppo guidato da Haiki+, completata nel 2023, abbiamo impostato il nostro piano industriale verso il perseguimento di un'autonoma capacità di trattamento di alcuni settori strategici, fra cui quello delle batterie al litio. Con l'annuncio dell'acquisizione di RaeeMan siamo orgogliosi di poter affermare lanel settore delle batterie al litio e delle pile alcaline, completando, anzitempo, un altro degli obiettivi industriali del nostro piano triennale che sta proiettando Haiki verso una nuova dimensione nel settore dell'economia circolare" ha dichiarato