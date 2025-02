Italia ancora nel mirino degli hacker filorussi NoName057: nel mirino Mimit e Guardia di Finanza

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ancora nel mirino di attacchi hacker delche questa mattina ha colpito alcuni siti governativi e militari italiani. Colpiti dall'attacco di tipo DDos i siti dele dellaoltre ad alcuni sottodomini del sito dell'Interno e della Finanza. Sono risultati irraggiungibili per alcuni minuti anche quelli dell'Aeronautica militare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.NoName057 su Telegram ha rivendicato l'attacco parlando di "per l'Italia con missili DDoS".L'attacco odierno arriva dopo quello di ieri che aveva puntato una serie di siti web di istituti bancari e finanziari e di trasporto aereo e locale. Il collettivo aveva rivendicato l'attacco come una risposta ad alcune dichiarazioni del presidente della Repubblica,. Mattarella un paio di settimane fa aveva paragonato il regime russo aldi Hitler per l'e nei giorni scorsi era stato pesantemente attaccato da, portavoce del ministero degli Esteri russo.Anche ieri gli hacker avevano effettuato attacchi di tipo(Distributed Denial of service) che mirano a congestionare e a rendere inaccessibili i siti: tra i target risultavano anche, gli, Acqua Novara, Acque Veronesi, compagnie di trasporto pubblico locale toscane e piemontesi e l’Ieri l'aveva avvisato gli nel momento in cui gli attacchi stavano partendo e non sembrano esserci stati disagi grazie alle azioni di mitigazione messe in atto dalla stessa Agenzia in collaborazione con i tecnici degli stessi bersagli.Nelladiffusa via Telegram, il collettivo aveva definito il presidente Mattarella "russofobo", facendo riferimento anche la risposta di Zacharova.