Migranti, Meloni a Brunner: "Sì a nuove norme su rimpatri"

(Teleborsa) - La, ha ricevuto a Palazzo Chigi ilnel quadro della sua prima visita in Italia. Al centro del colloquio – fa sapere Palazzo Chigi in una nota –, le prossime iniziative di politica migratoria della Commissione europea a partire dal rafforzamento dei partenariati con i Paesi di origine e transito dei migranti e dall'attuazione del Patto Migrazione e Asilo, incluso il possibile anticipo del nuovo concetto di Paese sicuro di origine.ha, inoltre, ribadito il suo sostegno per unin tema di rimpatri in vista dell'imminente presentazione da parte della Commissione di una specifica proposta legislativa."Grazie, Giorgia Meloni, per il caloroso benvenuto a Palazzo Chigi. L'Italia è un partner chiave per la Commissione nella gestione delle migrazioni. L'attuazione del Patto sull'asilo e le migrazioni è una priorità per quest'anno: dove possibile, faremo le cose più velocemente – ha scrittosu X al termine dell'incontro con la presidente del Consiglio –. Abbiamo anche discusso di un approccio comune sui rimpatri come anello mancante del Patto e abbiamo esplorato nuove idee per la gestione delle migrazioni. Per quanto riguarda la sicurezza interna, abbiamo affrontato le minacce geopolitiche e online emergenti, elementi chiave della strategia che presenterò a marzo"."Abbiamo avuto una proficua conversazione con la presidente Meloni e siamo allineati su tutti i temi di cui abbiamo discusso, quindi è stato un dialogo proficuo, un grande giorno oggi a Roma, prima col ministro degli Affari esteri e ora con la presidente del Consiglio" ha poi dettoai cronisti che lo aspettavano fuori da Palazzo Chigi.Per quanto riguarda lailha sottolineato che "ne abbiamo parlato, sappiamo ora che il patto su immigrazione e asilo è un'ottima base di partenza e sono molto contento che l'Italia supporti questo pacchetto e la sua implementazione, ma il Patto non è abbastanza, ci sono alcuni pezzi mancanti, come la parte sui rimpatri, e noi stiamo lavorando sulla legislazione ad essi relativa che presenteremo molto presto nelle prossime settimane. Ne abbiamo discusso anche qui con i rappresentanti italiani e con la presidente Meloni, perché – ha concluso – l'Italia è un partner molto importante per noi quando si tratta di affrontare i temi dell'immigrazione in generale, dell'implementazone della nuova legislazione contenuta nel Patto e dell'implementazione della legislazione sui rimpatri".