TIM in vetta al FTSE MIB, Barclays alza il target price

(Teleborsa) - Si muove in forte rialzocon un balzo del 2,23% posizionandosi in vetta al principale paniere FTSE MIB.Gli analisti diche confermano il giudizio "Overweight" hanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo portandolo a 0,37 euro dai 0,35 indicati in precedenza."I solidi risultati e le linee guida dimostrano che idopo NetCo sono strutturalmente. In prospettiva, le previsioni sono di una crescita continua delle attività nazionali e di una crescita dell'flusso di cassa a livello di gruppo".Lo scenario su base settimanale dellarileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,2837 Euro. Primo supporto visto a 0,275. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,2706.