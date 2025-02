Xenia, Ranieri: nuove operazioni già nel primo semestre dopo acquisizione a Bergamo

Xenia Hotellerie Solution





(Teleborsa) - "L' ultima acquisizione riguarda un resort a Nembro (Bergamo), una struttura con un importante ristorante, un importante centro benessere e un'area eventi molto di riferimento per l'area. È una struttura che integra perfettamente il concetto Phi Hotels di alberghi di qualità, che possano rispondere a clienti che viaggiano per business, che viaggiano per motivi legati alla scoperta dei territori - quindi leiure - e anche per ragioni legate a eventi piuttosto che a momenti di aggregazione. Pertanto siamo molto contenti, è una un'". Lo ha detto a Teleborsa, CEO di, in occasione della EnVent Winter Conference "Call for Growth".Per il nuovo piano "ci siamo preparati in gran parte già nel secondo semestre del 2024 e ci siamo organizzati per poter mettere a terra gli obiettivi del 2025, che sono importanti - ha spiegato - Quindi abbiamo una pipeline impegnativa. Bergamo è stato il primo step. Abbiamo sia sul lato accommodation che sul lato hotellerie un programma molto robusto e il nostro management team sta lavorando con molto impegno su questi obiettivi. Siamo confidenti di poter,a quella che abbiamo appena chiuso"."Innanzitutto con la presentazione del piano abbiamo voluto - dopo la quotazione - rinnovare la conoscenza di Xenia al mondo degli investitori, auspicando un'adesione ovviamente al nostro progetto e devo dire che abbiamo avuto un", ha detto Ranieri."Al di là del titolo, che per quello che può valere nel nostro mercato ha dato qualche segnale naturalmente di maggiore vivacità, abbiamo riscontrato une questo era il nostro vero obiettivo, anche per riconfermare un po' la nostra identità - ha sottolineato il CEO di Xenia Hotellerie Solution - Raccontarci meglio era la finalità vera della presentazione di questo piano, sul quale comunque abbiamo investito molto".