Zangrillo: "Reclutamento, attrattività e riorganizzazione al centro della riforma a cui stiamo lavorando"

(Teleborsa) - "La Pubblica Amministrazione è il cuore pulsante dello Stato: non può esistere senza di essa. In un contesto in continua trasformazione, stiamo lavorando a una riforma che poggia su tre pilastri fondamentali: reclutamento, attrattività e riorganizzazione". Così il, ospite del programma XXI Secolo in onda ieri sera su Rai Uno."Il nostro obiettivo – ha spiegato– è rendere più efficace la macchina pubblica, rafforzando i Dipartimenti delle nostre organizzazioni e ripensando il rapporto con i cittadini. Vogliamo una Pubblica amministrazione più vicina alle persone, sia a chi vi lavora sia a chi ne usufruisce, rispondendo meglio alle attese della società"."Per i giovani – ha aggiunto il ministro – , la sicurezza del posto fisso non è più una priorità: cercano opportunità di crescita, maggiore retribuzione, riconoscimento del merito e un migliore equilibrio tra vita personale e professionale. Per questo, stiamo lavorando a una PA più moderna e attrattiva, capace di valorizzare talenti e competenze".