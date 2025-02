AATech, Andreozzi: lavoriamo su nostra soluzione AI infrastrutturale, dettagli nel piano

AATech





(Teleborsa) - "Il 2024 è stato sicuramente un anno importante per noi, il primo anno in cui ci siamo potuti concentrare dall'inizio alla fine sullo sviluppo e sul business, quindi un anno di cui siamo contenti. La semestrale è stata in fortissima crescita, pubblicheremo i dati annuali il 15 marzo ma". Lo ha detto a Teleborsa, CEO e presidente di, in occasione della EnVent Winter Conference "Call for Growth"."È stato un anno che ci ha visto impegnati su tutti quanti i fronti - ha aggiunto - Da un lato lo sviluppo del business ordinario e quindi supportare quello che era il nostro portafoglio nella crescita delle soluzioni che avevamo creato. Dall'altro abbiamo, una sulla sostenibilità che si chiama TrueZero e un'altra valorizzazione su una società che si chiama Renewable Group che si occupa di servizi per energie rinnovabili, tutto frutto di un lavoro intenso di un anno, quindi siamo contenti dell'anno scorso"."Ci siamo da sempre focalizzati su tutte quelle che sono le competenze legate alla fase di vita che riguarda un po' tutte le società - ha spiegato Andreozzi - In questo caso parliamo di startup e di società che hanno superato lo startup e si stanno espandendo. Noi offriamo competenze genericamente sul mondo tecnologico, siamo nati come technology partner, quindi aiutiamo a sviluppare l'infrastruttura tecnologica. Riteniamo di essere molto bravi su tutto quello che è anche la parte di marketing, quindi supporto nella creazione del prodotto e nel lancio sul mercato. Un'altra cosa che penso che abbiamo imparato molto bene è strutturare la parte finanziaria delle aziende. Quindisia sulla parte tecnologia sua parte marketing ma anche sulla parte proprio gestione societaria, competenze che oggi mancano tantissimo sul mercato. Tutto questo messo insieme secondo noi rende la nostra proposizione assolutamente accettabile e positiva anche per i partner che poi entrano nel gruppo".A proposito dell'AI, il CEO ha detto: "Negli ultimi anni abbiamo avuto una posizione più attendista, nel senso che abbiamo cercato innanzitutto di capire, anche perché spesso in queste in queste corse così rapide ci sono ovviamente tanti player che si affacciano. Noi volevamo capire che cosa effettivamente c'era sul mercato e dove il mercato stesse andando. Penso che l'abbiamo capito., nel senso che vogliamo creare un'infrastruttura - poi la- che riguarda tutto quello che serve a un'organizzazione finanziaria - sia essa una banca, un'assicurazione - per lavorare con l'AI. Perché tra il voler usare l'AI e il poterla usare c'è di mezzo un mondo di competenze, di servizi e di tecnologia che deve essere comunque messa a punto".