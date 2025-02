Assorisorse, Cosimo Imperiale nuovo Direttore Generale. Prende il posto di Andrea Ketoff

(Teleborsa) -Senior Manager con esperienza pluriennale nel Settore Energia, in risorse umane e organizzazione, sviluppo e innovazione business, sistemi di controllo interno, compliance e trasformazione digitale. E’ stato“Ringrazio per il prestigioso incarico e la fiducia che mi è stata accordata attraverso questa nomina. Con entusiasmo intraprendo una nuova avventura lavorativa al fianco delle aziende che costituiscono la filiera italiana di un settore strategico e dedicato alle risorse naturali in Italia e nel mondo”. Così si è espresso il nuovo DG eletto oggi dal Consiglio Generale di Assorisorse.Laureato in Ingegneria Meccanica, entra in Eni nel 1993 come esperto di controllo di gestione del sistema di raffinazione. L’anno dopo passa nella Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Eni diventando, nel 1998, Responsabile Organizzazione raffinazione. In quest’ambito, fino al 2014, ricopre diversi incarichi tra i quali: Responsabile Organizzazione Divisione Refining & Marketing (2003), Vice President Organizzazione attività di business di Eni (2007) e Hr Business Partner Risorse Umane, Organizzazione, Procurement e HSE del midstream di Eni (2009). Dal 2014 al 2019 assume il ruolo di Senior Vice President del Continuous Improvement di Eni. Da 2019 al 2022 è Head of Digital Strategy, Change Management e iniziative promozionali tecnologiche di Eni. Ha condotto programmi e progetti di sviluppo trasversali e di business tra i quali: Project Executive della ristrutturazione Rete Carburanti di Eni, il programma mobilità sostenibile, economia circolare, revisione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Dal 2022 ad oggi è stato Head of Procurement Governance, Compliance & Coordination di Eni.Il nuovo Direttore Generale prende il posto di Andrea Ketoff. “L’Associazione augura al nuovo Direttore buon lavoro”, si legge in una nota.