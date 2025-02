Continua l'espansione di Pepco in Italia: 16 nuove aperture e oltre 100 assunzioni entro il 2025

(Teleborsa) -– retailer europeo specializzato nella vendita di abbigliamento, prodotti per la casa, articoli per bambini e accessori a prezzi accessibili – annuncia l'apertura di 16 nuovi punti vendita in Italia entro settembre 2025. Le nuove aperture previste su tutto il territorio nazionale includeranno centri e parchi commerciali – destinazioni predilette per lo shopping delle famiglie – segnando il debutto anche in Sicilia. Questa espansione prevede l'assunzione di oltre 100 nuovi professionisti, contribuendo a rafforzare la presenza del Gruppo nel mercato italiano. Con una presenza consolidata in 18 Paesi europei e oltre 3.800 negozi, Pepco ha registrato una crescita continua negli ultimi 20 anni. Oggi, l'azienda serve milioni di clienti con oltre 30 milioni di transazioni mensili, impiegando circa 31mila persone in tutta Europa. L'espansione prevista per il 2025 sottolinea l'impegno di Pepco nel fornire un'esperienza di shopping di qualità e nel creare valore per le comunità locali attraverso nuove opportunità di lavoro."In Italia abbiamo realizzato una crescita significativa negli ultimi quattro anni. Dall'apertura nel 2020 ad oggi, abbiamo inaugurato oltre 190 negozi, posizionandoci strategicamente in centri commerciali, retail park e aree urbane. Questa espansione rapida e capillare dimostra il nostro impegno nel rispondere alle esigenze delle famiglie italiane, offrendo prodotti di qualità a prezzi accessibili. Vogliamo essere sempre più vicini ai nostri clienti e, al contempo, contribuire allo sviluppo economico delle aree in cui siamo presenti" dichiaraL'espansione è uno dei punti chiave della strategia di Pepco: sono oltre 40 i nuovi negozi inaugurati nel corso dell'ultimo anno fiscale. Nel 2024, il Gruppo Pepco, composto da retailer indipendenti Pepco, Poundland e Dealz, supportati dalla divisione globale di sourcing PGS, ha raggiunto un fatturato di 6,2 miliardi di euro, registrando una crescita del 10,2% rispetto all'anno precedente. Per il 2025, il Gruppo prevede significativi investimenti mirati all'espansione della rete commerciale e all'ottimizzazione delle operazioni, in linea con la strategia di crescita sostenibile. Durante il 2025, la strategia di espansione di Pepco si concentrerà principalmente nella regione dell'Europa Centrale e Orientale (CEE), grazie alla familiarità con questi mercati e alla fiducia nella capacità di generare rendimenti. L'Italia rimane un mercato chiave per la crescita futura del Gruppo in Europa occidentale, insieme alla Penisola Iberica (Spagna e Portogallo), che rappresenta l'82% dei negozi e l'87% delle vendite nella regione. Pepco continuerà a sviluppare un modello di performance sostenibile per guidare una crescita redditizia in Italia.La sostenibilità è un elemento centrale nella strategia aziendale, che si impegna in diverse iniziative di responsabilità sociale, con un focus particolare sul benessere e l'educazione dei bambini. L'azienda collabora con oltre 55 organizzazioni non governative in 18 Paesi europei, offrendo supporto a circa 90mila bambini ogni anno attraverso programmi educativi e di sviluppo. Tra le iniziative più importanti figura "Pepcolandia", nato nel 2018. È un programma di donazioni che consente ai dipendenti di sostenere organizzazioni locali. Dalla sua creazione, ha finanziato oltre 800 iniziative in diversi paesi Europei, per un totale di più di 1 milione di euro, offrendo supporto a più di 40mila bambini. Grazie a questo progetto, lo scorso anno sono stati donati complessivamente 10mila euro a sei organizzazioni locali italiane che promuovono iniziative speciali per bambini e giovani in difficoltà. In Italia, Pepco continua a collaborare con SOS Villaggi dei Bambini, un'associazione che si occupa di minori in difficoltà. Nel 2024, l'azienda ha donato 50mila euro per sostenere quattro progetti nei Villaggi SOS di Vicenza, Ostuni e Mantova, oltre al Summer Camp di Caldonazzo. Grazie a questa donazione, oltre 200 bambini potranno beneficiare di nuove opportunità di assistenza ed educazione. Pepco rimane impegnata a perseguire una crescita responsabile e sostenibile, attraverso l'espansione strategica e l'implementazione di pratiche che offrono valore aggiunto ai clienti e alle comunità in cui opera