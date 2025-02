Eles conferisce ramo d’azienda Aerospace&Defence alla controllata CBL Electronics

ELES

(Teleborsa) -, PMI innovativa quotata all'Euronext Growth Milan e fornitore a livello mondiale di soluzioni per il test di dispositivi a semiconduttore (circuiti integrati IC) con applicazioni Safety e Mission Critical, ha conferito il ramo d’azienda(A&D) alla controllata, aumentando il capitale sociale di quest’ultima di 150mila euro."Siamo molto soddisfatti di questo passo strategico, che segna una nuova fase di consolidamento per il nostro Gruppo. Il conferimento del ramo d'azienda Aerospace & Defence (A&D) nella nostra controllata CBL Electronics rappresenta una decisione fondamentale per concentrare e ottimizzare le risorse e le competenze in un settore di alta specializzazione. Questa operazione ci permette di focalizzare ulteriormente i nostri sforzi su innovazione ed eccellenza operativa in un settore che continua a essere cruciale per il nostro futuro, e punta a sviluppare la presenza in questa settore, oltre il territorio nazionale", ha dichiarato il Presidente del Consiglio di Amministrazione,"Questa operazione contribuirà a rafforzare la nostra posizione competitiva a livello globale e a far crescere ulteriormente la divisione Aerospace & Defence del Gruppo ELES. L’operazione ha efficacia dal 1° febbraio 2025", ha aggiunto l'Amministratore Delegato di ELES,