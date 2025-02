Fincantieri, Intesa Sanpaolo alza target price a 10,2 euro e valuta upgrade a "Buy"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha rivisto al rialzo le prospettive del titolo su, prevedendo un incremento del target price a 10,2 euro e un possibile upgrade del rating a "Buy". La revisione si basa sul miglioramento del, con volumi e prezzi in crescita, e sul ruolo chiave di Fincantieri nell'espansione della flotta dellaInoltre, la banca ha evidenziato il potenziale digrazie adiattesi nel 2025, tra la vendita di corvette all’Indonesia e la consegna di una nave da crociera.Il report di Intesa prevede che queste dinamiche potrebbero portare anche a un ulteriore revisione positiva delle, sostenendo. Le prospettive sono in linea con la crescita dell’azienda nel 2024 (+130% del titolo) che ha contato nuovi ordini acquisiti nei primi nove mesi pari a euro 8,5 miliardi, più che raddoppiati rispetto al corrispondente periodo del 2023 (euro 4 miliardi), e in aumento del 29% rispetto al valore degli ordini dell'intero 2023 (euro 6,6 miliardi).