Giappone, bilancia commerciale passa in disavanzo a gennaio

(Teleborsa) - Passa, come atteso, in deficit la2025. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il saldo commerciale destagionalizzato ha registrato un disavanzo di 2.758,8 miliardi di yen. Il dato si confronta con il l'avanzo di 132,5 miliardi di dicembre 2024 e con il disavanzo di 1.766,5 miliardi di yen di gennaio 2025. Le attese degli analisti indicavano un deficit di 2.100 miliardi.In termini di volumi, l'segnala un aumento annuale del 7,2% a 7.863,7 miliardi di yen (attese per +7,9%), mentre lehanno registrato una crescita del 16,7% a 10.622,5 miliardi di yen (attese per +9,7%).