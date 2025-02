Haiki+, Catania: struttura industriale molto forte, scissione è elemento di chiarezza

Haiki+





(Teleborsa) - "Haiki+ ha iniziato il suo percorso di indipendenza dal 10 gennaio, che è stato il giorno in cui abbiamo suonato la campanella in Borsa, e direi che è stata una cosa molto giusta e fatta nel momento giusto, perché in questo momentoall'interno della cosiddetta transizione energetica ed ambientale. Da questo punto di vista l'annuncio che abbiamo fatto dell'acquisizione di RaeeMan si inserisce all'interno di questo nostro percorso". Lo ha detto a Teleborsa, presidente di, in occasione della EnVent Winter Conference "Call for Growth"."Abbiamo acquisito questa società che lavora nel mondo del riutilizzo e riciclo della parte elettronica, il cosiddetto RAEE - ha spiegato - Siamo già presenti in questo settore con otto impianti in tutto il territorio nazionale e questo dell'elettronica è uno dei segmenti di nostro grande interesse. Tra l'altro noi lavoriamo - tutto questo è molto legato l'uno con l'altro - nel settore delle batterie, in particolare per le batterie per auto - sia di quelle tradizionali ma anche nelle batterie a litio - quindi di fatto".- ha sostenuto Catania - Per adesso i volumi sono piccoli però strategicamente è una cosa molto importante, quindi stiamo mettendo tassello dopo tassello tutti gli elementi della nostra strategia esecutiva, del nostro piano. Abbiamo quattro discariche che per noi vuol dire un asset importantissimo, abbiamo in totale 21 impianti in cui facciamo raccolta, riciclo e selezione di tutti i materiali, e poi abbiamo questi impianti in cui mettiamo mano al contenuto di ciò che noi raccogliamo"."Il- ha sottolineato il presidente di Haiki+ - Prima il rifiuto era un qualcosa di passivo, lo si raccoglieva e lo si metteva in discarica, o tutt'al più lo si selezionava. Adesso invece lo si lavora per farlo diventare risorsa risorsa riutilizzabile o appunto da riciclare, quindi valore nel rispetto dell'ambiente".Secondo Catania, "questo della; è chiaro che come in tutte le transizioni ci sono dei momenti difficili, è indubbio che certe scadenze che sono state messe dalla comunità europea non sono compatibili con la transizione produttiva del sistema economico, quindi è giusto mettere mano e rivederle queste cose. Però il tema del rinnovabile, della sostenibilità, del riutilizzo, del riciclo, della circolarità sono temi comunque centrali e devo dire proprio che il tema della circolarità è uno dei temi ancora molto al centro del dibattito"."Con tutte le nuove normative che vengono dall'Europa - anche la cosiddetta EPR, la Extended Producer Responsibility - per cui se tu oggi produci un vestito del tessile sei responsabile end to end, e questo si applicherà a tutti quanti i prodotti, non può che andare nella direzione del nostro business - ha aggiunto - Quindi vedoe quindi anche una buona soddisfazione per chi investe in questa nostra società".Secondo Catania, gli investitori hanno compreso il progetto di scissione. "Hanno capito che l'aver mantenuto per diversi anni insieme tutto il mondo delle rinnovabili e il mondo dell'efficienza energetica col mondo dell'ambiente e della circolarità non era la cosa giusta da fare, perché come spesso succede in tante industrie il segmento si era specializzato e quindi era giusto che noi trattassimo questo mondo della circolarità come un qualcosa di per sé, con una focalizzazione di management, con strutture economiche finanziarie diverse da quelle del mondo delle rinnovabili - ha spiegato - Quindi questo".