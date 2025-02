International Impact Forum 2025 a Monaco: un'opportunità per attrarre investimenti sostenibili nelle imprese italiane

(Teleborsa) - Dopo il grande successo della prima edizione a Francoforte nel 2024,torna con un'edizione esclusiva a Monaco il 7 marzo, confermandosi come evento di riferimento per investitori, imprenditori e leader del settore finanziario impegnati nell'impact investing. Organizzato in collaborazione cone la, il forum metterà in connessione capitali, progetti innovativi e imprese visionarie con l'obiettivo di promuovere investimenti sostenibili e ad alto impatto. L'evento rappresenta un'opportunità strategica per gli investitori internazionali interessati all'Italia e per imprese italiane, un mercato chiave per la transizione ecologica e l'innovazione sostenibile.Durante la giornata, speaker di alto profilo tra cuiVicepresidente della Fondazione del Principe di Monaco,ex Primo Vicepresidente del Parlamento Europeo, e, celebre tennista e investitore, offriranno spunti strategici su economia circolare, Green Deal europeo, capitale di rischio sostenibile e digitalizzazione green.sarà anche un punto d'incontro per aziende italiane innovative alla ricerca di capitali internazionali. Con sessioni di networking dedicate, panel di discussione e incontri esclusivi, l'evento faciliterà il dialogo tra investitori esteri e realtà imprenditoriali italiane che puntano alla crescita sostenibile.