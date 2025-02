Moderate perdite a Tokyo, bene la Cina. Pesano minacce di Trump

Tokyo

(Teleborsa) -, dopo che il presidente degli Stati Uniti. I dazi sulle auto dovrebbero arrivare già ad aprile, mentre Trump non ha specificato una tempistica per i dazi su farmaci e chip, affermando di voler dare ai produttori più tempo per avviare le operazioni negli Stati Uniti.Sul fronte macroeconomico, hanno deluso gliin Giappone a dicembre, mentre ladel Giappone è passata in disavanzo nel mese di gennaio.Per quanto riguarda le banche centrali, la ha tagliato i tassi di 50 punti base al 3,75%, in linea con le attese. Si tratta del quarto taglio consecutivo della banca centrale e arriva mentre l'economia rallenta.Si muove in frazionale ribasso, con ilche lascia sul parterre lo 0,27%, mentre, al contrario, giornata di guadagni per, che continua la giornata all'1,42%.sale dello 0,82%.In ribasso(-0,37%); su di giri(+1,7%). Poco sopra la parità(+0,35%); in frazionale calo(-0,66%).Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,16% rispetto alla seduta precedente. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,14%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,08%.Il rendimento dell'è pari 1,44%, mentre il rendimento delscambia 1,7%.