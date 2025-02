Nikola presenta istanza di fallimento: si pianifica vendita degli asset

Nikola

Iveco

(Teleborsa) -, la start up americana di mezzi pesanti elettrici e a idrogeno quotata al Nasdaq di New York, ha presentatoalla Corte fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware. Il titolo era già crollato nelle scorse settimane quando erano iniziate a circolare le prime voci riguardo alla possibilità che l'azienda si stesse preparando a dichiarare bancarotta.Fondata nel 2015 con la promessa di diventare la Tesla dei camion, l'azienda aveva stretto in passato anche un'alleanza conper una joint venture specializzata in veicoli commerciali pesanti a zero emissioni in Europa e Nord America. La partnership è stata sciolta consensualmente dopo quattro anni nel 2023.Nikola in una nota ha fatto sapere di avere in cassa circae di voler continuare a fornire un servizio e un supporto "limitati" per i camion in circolazione. Laha elencato passività comprese tra 1 e 10 miliardi di dollari e ha fissato il numero dia un numero compreso tra 1.000 e 5.000.L'azienda ha spiegato di aver condotto negli ultimi mesi "un'analisi approfondita di tutte le alternative disponibili e credibili per identificare una soluzione che avrebbe consentito all'azienda di sostenere le operazioni" ma di aver concluso "che unrappresenta la migliore soluzione possibile per massimizzare il valore dei suoi asset. Nikola intende commercializzare e vendere tutti, sostanzialmente tutti, o una parte dei suoi asset e attuare unaordinata delle sue attività"."Come altre aziende nel settore dei veicoli elettrici, abbiamo dovuto affrontare vari fattori di mercato e macroeconomici che hanno avuto un impatto sulla nostra capacità di operare. Negli ultimi mesi, abbiamo intrapreso numerose azioni per raccogliere capitale, ridurre le nostre passività, ripulire il nostro bilancio e preservare la liquidità per sostenere le nostre operazioni. Sfortunatamente, i nostri sforzi non sono stati sufficienti per superare queste sfide significative e il Consiglio ha stabilito che il Capitolo 11 rappresenta il miglior percorso possibile in base alle circostanze per la Società e i suoi azionisti", ha dichiarato il Ceo e presidente,