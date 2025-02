RES, Valerio: impianto di riciclo chimico plastiche integra catena del valore che abbiamo creato

Banco BPM

Recupero Etico Sostenibile





(Teleborsa) - L'impianto di riciclo chimico (tramite pirolisi) delle plastiche, che sarà realizzato grazie al finanziamento di 10 milioni di euro ottenuto da, "va a trattare quelle parti di plastiche che oggi non possono essere trattati meccanicamente, quindi apre ladi queste tipologie di plastiche e soprattutto mette in contatto col mondo della chimica, tirando fuori prodotti diversi da quelli che entrano, quindi si passa da polimero a monomero per fare di nuovo il polimero". Lo ha detto a Teleborsa, CEO di(RES), in occasione della EnVent Winter Conference "Call for Growth"."È importantissimo perché oggi i rifiuti vengono trattati per lo più meccanicamente, mentre trattarli in con tecnologie innovative e tecnologie soprattutto appropriate per determinati materiali è importante - ha aggiunto - Noi crediamo tanto in questo progetto, anche perché è alla fine di tutta una catena di gestione dei rifiuti, tutta la catena di valore che abbiamo creato in Molise attraverso i tre poli impiantistici, quindi".Sull'idrogeno "abbiamo presentato questo progetto che è stato interamente finanziato - quindi al 100% - per quanto riguarda la realizzazione di un elettrolizzatore alimentato da fonte solare. Qual è la ratio dietro questa scelta? Acquisire competenze, perché oggi non ci sono tanti produttori idrogeno in Italia.. Credo molto nell'idrogeno e credo molto nei rifiuti quale buona fonte per produrre idrogeno, attraverso dei procedimenti tecnologici appropriati".Sulla transizione ecologica, "oggi si fanno delle scelte sia per degli aspetti normativi - tipo c'è l'imposizione adesso che bisogna utilizzare il pet riciclato per le bottiglie - sia degli aspetti di mercato perché c'è una sensibilità del consumatore- Questa sensibilità non può diminuire. Si può attenere l'aspetto normativo per privilegiare gli aspetti economici, ma il consumatore comunque detta legge - ha sostenuto Valerio - Oggi se si fa una scelta, soprattutto da parte delle grandi multinazionali, è perché il consumatore glielo chiede., che non torna indietro. È un processo non dico irreversibile ma poco ci manca".