Soges Group, conclusa sottoscrizione nuove azioni per 2,1 milioni di euro

Soges Group

(Teleborsa) -, PMI attiva nel settore dell’ospitalità alberghiera e operante attraverso il marchio proprio, ha fatto sapere che si è conclusa l’offerta delle massime 1.275.958 nuove azioni con la sottoscrizione di complessive 937.538 azioni ordinarie Soges Group di nuova emissione, corrispondenti al 73,48% del totale delle Nuove Azioni complessivamente offerte, per un controvalore (comprensivo di sovrapprezzo) di"Con oggi si chiude la fase di aumento di capitale con diritto di opzione, fondamentale per consolidare la nostra solidità finanziaria e per posizionarci in modo vantaggioso nel mercato, pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno. Questa operazione non solo ci consentirà di ampliare il flottante, ma faciliterà anche l’ingresso di nuovi azionisti, desiderosi di partecipare attivamente allo sviluppo della Società. Grazie al nostro modello di business e alle prospettive di crescita di SOGES GROUP, siamo certi di poter affrontare le sfide future e di perseguire con determinazione i nostri obiettivi strategici, garantendo così un percorso di crescita sostenibile e proficuo", ha dichiarato, Amministratore Delegato di Soges Group.