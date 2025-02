Spindox riunisce primo consurtium meeting progetto MEDUSA (MaaS)

Spindox

(Teleborsa) -, società italiana leader nella consulenza tecnologica di frontiera,(Manufacturing as a Service), finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma HORIZON Europe,, presenziato dai 18 partner europei., in cui le capacità manifatturiere vengono fornite come un servizio ondemand. Le aziende possono accedere a risorse di produzione, come macchinari, competenze e infrastrutture, senza dover possedere o gestire direttamente impianti industriali. Questo approccio consente maggiore flessibilità, riduzione dei costi fissi e scalabilità, facilitando la produzione personalizzata e just-in-time. Il modello MaaS è particolarmente adatto a un panorama industriale con una forte presenza di piccole e medie imprese (PMI)Con il primo Consortium Meeting, ospitato a Roma nei suoi uffici,del primo anno di attività con la definizione dei requisiti e dell’architettura del framework. Particolare attenzione è stata dedicata alle modalità di, nonché alla raccolta delle esigenze dei partner dell’industria manifatturiera.Obiettivo del progetto MEDUSA è abilitare il MaaS tramite lo sviluppo di un framework che consenta la servitizzazione degli asset, favorisca la collaborazione tra aziende manifatturiere, garantendo sicurezza e privacy dei dati, e ottimizzi i processi produttivi, migliorandone tracciabilità e sostenibilità. Il progetto, coordinato da Spindox, vede l’attiva partecipazione del gruppo Applied AI per l’implementazione della piattaforma e degli strumenti di intelligenza artificiale per l’efficientamento dei processi produttivi.