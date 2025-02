A2A, EBITDA in crescita a 2,33 miliardi di euro nel 2024

A2A

(Teleborsa) -, multiservizi quotata su Euronext Milan, ha comunicato che l'si attesta a 2,33 miliardi di euro nel 2024 (1,97 miliardi di euro nel 2023, +18%). L'EBITDA Ordinario, ovvero al netto delle poste straordinarie registrate nel periodo, si attesta a 2,32 miliardi di euro, in crescita del 20% rispetto all'esercizio 2023 (1,93 miliardi di euro).Glisi sono attestati a 1,51 miliardi di euro in incremento del 10% rispetto all'anno precedente e hanno riguardato per oltre il 60% interventi di sviluppo principalmente finalizzati all'ammodernamento delle reti di distribuzione elettrica a supporto della progressiva elettrificazione dei consumi, alla diffusione degli impianti fotovoltaici, a garantire flessibilità e copertura dei picchi di domanda, al recupero di materia e di energia e alla digitalizzazione del Gruppo.Oltre a tali investimenti, nel corso del 2024 A2A ha finalizzato, al netto delle cessioni, pari a 1,43 miliardi euro, riconducibili principalmente all'acquisizione da e-distribuzione del 90% del capitale sociale di Duereti, veicolo societario beneficiario del conferimento degli asset di distribuzione nella provincia di Milano e, nel bresciano, della Valtrompia, per un totale di oltre 17.000 km, circa 800.000 POD e circa 9.500 cabine.Larisulta pari a 5,84 miliardi di euro (4,68 miliardi di euro al 31 dicembre 2023), con un rapporto PFN/Ebitda pari a 2,5x. Escludendo le variazioni di perimetro intervenute nell'anno in esame pari a 1,43 miliardi di euro e l'emissione del Bond Ibrido per -0,74 miliardi di euro, la PFN è pari a 5,15 miliardi di euro. La crescita rispetto al 2023 è principalmente dovuta all'attività di commodity sourcing e all'andamento dei prezzi elettricità e gas.La società segnala unapari a oltre 6TWh, in aumento del 33% rispetto al 2023. In crescita del 39% la produzione idroelettrica, che ha raggiunto 5,2 TWh (+1,5 TWh rispetto al 2023). Sale anche la: oltre 150 mila clienti in più rispetto al 31 dicembre 2023.