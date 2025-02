Bowinkel (Aira): “Sviluppare sinergie tra non profit, finanza e innovazione”

(Teleborsa) - “Quello di oggi è stato un confronto importante su una triplice prospettiva: affrontare non profit, finanza e innovazione cercando di sviluppare quelle sinergie che tra questi mondi devono ancora esprimersi appieno”. Lo ha dichiarato, presidente dell’a margine del convegno ‘’ che si è svolto nella sala “Rari” della Biblioteca Nazionale di Napoli.“Faro puntato sulladel– ha precisato Bowinkel - attraverso il crowdfunding in particolare donation crowdfunding e open innovation, quindi l’accostamento tra PMI mature e start- up innovative al fine di sviluppare una vera e propria innovazione di tipo aperto. Nel corso del forum abbiamo presentato il progetto di una vera e propria campagna di donation crowdfunding focalizzata su dei reperti importantissimi che noi abbiamo qui anella biblioteca che sono i Papiri Ercolanesi, al momento oggetto di studio anche attraverso l'. Un punto di incontro tra storia e futuro per un rilancio del presente in termini di rigenerazione sociale culturale”.Per, vicepresidente del: “Il contributo dei commercialisti è determinante, abbiamo creato una delega ‘ad hoc’ per il terzo settore e gli enti non profit. Il professionista è una figura strategica per abbinare la finanza al mondo del non profit a tutela di quei beni che sono di tutti e costituiscono il patrimonio culturale del Paese”.Sull’importanza di valorizzare l'si è espresso, presidente Collegio Sindacale Fondazione Distretto 108 YA Lions International Odcec Napoli “Abbiamo come mission valorizzare alcuni luoghi di Napoli che gli stessi napoletani hanno dimenticato e vengono sempre valorizzati dagli stranieri. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale su un papiro è avvenuto in Francia così abbiamo pensato di portare l'idea anche in Italia. Ne abbiamo più di 1000 custoditi nella Biblioteca Nazionale che devono essere ancora srotolati e studiati. Lo scopo è quello di organizzare una raccolta fondi per fare in modo che si possa, attraverso la tecnologia, leggere i papiri e scoprire i segreti che contengono”., past direttore internazionale multidistretto 108 Italy Lions International ha ricordato che “Il non profit è nato 300 anni fa proprio a Palazzo Reale quando ad Antonio Genovesi fu data la prima cattedra di Economia dell’Università Federico II, il quale diede le linee dell’economia civile. Maestro della cultura napoletana che segnò il pre-illuminismo nato a Napoli durante il regno di Carlo III di Borbone”.L’evento è stato promosso dall’e dalladel, in collaborazione con la sezione partenopea dell’Associazione italiana dottori commercialisti, l'Incubatore d'Impresa Aree Interne 'Sei', l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presieduto da Eraldo Turi, con il patrocinio morale del Comune di Napoli.