Iren acquisisce il restante 40% di Iren Acqua da F2i Sgr

Iren

(Teleborsa) - Ireti, controllata interamente da, haattraverso i suoi fondi. Iren Acqua è la società già partecipata al 60% da Ireti, società del Gruppo Iren che gestisce il servizio idrico integrato in 39 comuni dell'ATO Genovese, un'area che conta più di 750.000 abitanti equivalenti serviti e con una rete di circa 2.750 km.L'operazione consente ad Ireti di possedere il 100% della società e, con un'importante razionalizzazione dei costi ed una maggiore efficacia operativa. Inoltre, dal punto di vista finanziario, l'operazione consentirà di ridurre l'esborso per i dividendi di terzi e di incrementare l'utile netto di gruppo.La società Iren Acqua ha, con una redditività superiore alla media del settore ed una struttura patrimoniale solida. Il margine operativo lordo atteso a fine 2024 è stimato in un range tra 110 e 120 milioni di euro, la posizione finanziaria netta stimata è tra i 180 e i 200 milioni di euro.L'accordo per l'acquisizione del 40% del capitale sociale prevede il pagamento di unaa 4,25 anni a cui saranno applicati interessi al tasso composto annuo del 4,5%.Questa operazione rientra tra le opzioni strategiche rese finanziariamente sostenibili dall'che consente di sostituire patrimonio netto di terzi con strumenti di equity, si legge in una nota.